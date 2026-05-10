около 3 часов назад
Галатасарай досрочно оформил чемпионство в турецкой Суперлиге. Команда Окана Бурука одержала важную победу над Антальяспором в матче 33-го тура чемпионата Турции, выиграв со счетом 4:2.
Этот результат позволил стамбульскому клубу гарантировать себе первое место еще до завершения сезона. За один тур до финиша Галатасарай стал недосягаемым для главного преследователя — Фенербахче.
После 33 сыгранных матчей Галатасарай имеет в своём активе 77 очков. Фенербахче, который также провёл 33 поединка, набрал 73 балла. Таким образом, даже в случае поражения Галатасарая в последнем туре и победы Фенербахче, конкурент уже не сможет обойти команду Бурука в турнирной таблице.
Для Галатасарая это чемпионство стало уже четвёртым подряд. Стамбульский клуб продолжил своё доминирование в турецком футболе и ещё больше укрепил статус самой титулованной команды страны.
В целом Галатасарай выиграл чемпионат Турции уже 26 раз. Это лучший показатель в истории турецкой Суперлиги. Ближайшим преследователем по количеству чемпионских титулов остаётся Фенербахче, на счету которого 19 побед в национальном первенстве.
Турецкая Суперлига, 33-й тур
Галатасарай – Антальяспор 4:2
Голы: Лемина, 56, Осімген, 66 (пен.), 88, Айхан, 90+5 – Дикмен, 45+3, 62
Ранее также Трабзонспор, несмотря на гол и ассист Александра Зубкова, потерял все шансы на Лигу чемпионов.
