Напрасная феерия. Зубков оформил гол и ассист в ворота турецкого гранда, однако Трабзонспор остался без ЛЧ.
Украинец включился в матч с Бешикташем, но было уже слишком поздно
около 1 часа назад
Александр Зубков стал главным героем выездного матча Трабзонспора против Бешикташа в 33-м туре турецкой Суперлиги. Украинский полузащитник отличился голом и результативной передачей, помогая своей команде одержать победу со счетом 2:1.
Хозяева открыли счет на 14-й минуте: Кекджа реализовал пенальти и вывел Бешикташ вперед. Однако преимущество стамбульского клуба продержалось всего минуту. Уже на 15-й минуте Зубков замкнул передачу Умута Наира и сравнял счет.
Во втором тайме украинец снова оказался в центре внимания. На 62-й минуте Зубков ассистировал Эрнесту Мучи, который забил второй мяч Трабзонспора и установил окончательный счет встречи — 2:1 в пользу гостей.
Зубков провел на поле 90 минут и был заменен уже в конце игры. Статистические порталы высоко оценили выступление украинца: Sofascore поставил ему 8,2, WhoScored — 8,4, а FlashScore — 8,2. По этим оценкам Александр стал одним из лучших игроков матча.
В последний раз Александр забивал еще 23 января в матче против Касымпаши. В текущем сезоне Зубков имеет на своем счету четыре гола и семь результативных передач в 34 матчах.
Несмотря на победу над Бешикташем, Трабзонспор потерял шансы на квалификацию в Лигу чемпионов. В параллельном матче Фенербахче разгромил Коньяспор со счетом 3:0, а дублем в составе «канареек» отметился бывший полузащитник Шахтера Фред. Благодаря этой победе Фенербахче оторвался от Трабзонспора на четыре очка перед последним туром и гарантировал себе место в квалификации ЛЧ. От Турции в Лигу чемпионов попадают две команды.
Трабзонспор занимает третье место в чемпионате Турции, имея 69 очков. Следующий матч команда Зубкова проведет 13 мая: в полуфинале Кубка Турции Трабзонспор встретится с Генчлербирлиги.
Чемпионат Турции, 33-й тур
Бешикташ — Трабзонспор 1:2
Голы: Кекджа, 14 (пен.) — Зубков, 15, Мучи, 62
Коньяспор — Фенербахче 0:3
Голы: Фред, 13, 72, Браун, 57
