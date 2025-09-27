Сергей Стаднюк

В седьмом туре испанской Ла Лиги Вильярреал одержал важную домашнюю победу над Атлетиком из Бильбао.

Для команды Марселино это уже третий подряд успех за неделю после побед над Осасуной и Севильей. Единственный и решающий гол забил Молейро на 77-й минуте, удачно сыграв на подборе после рикошета в штрафной площадке.

Матч на Эстадио де ла Серамика получился напряженным и равным. Уже на старте Николя Пепе попал в перекладину, а вскоре имел еще несколько моментов вместе с Микаутадзе. Во втором тайме «желтая субмарина» активизировалась, создала ряд опасных атак и заслуженно повела в счете.

Атлетик пытался спасти игру, однако хозяева грамотно отбили давление и сохранили минимальное преимущество. Украинский голкипер Владислав Крапивцов, выступающий за вторую команду «желтой субмарины», традиционно не вошел в заявку основного состава.

Вильярреал набрал 16 очков в турнирной таблице и догнал вторую Барселону. Однако у конкурента есть игра в запасе.

Ла Лига, седьмой тур

Вильярреал – Атлетик 1:0

Гол: Молейро, 77

Вильярреал: Жуниор Рейс - Кардона, Марин, Вейга, Моуриньо - Ахомаш (Бьюкенен, 46), Парти (Парехо, 72), Гуе Соломон (Молейро, 72) - Микаутадзе (Олуваси, 72), Пепе (Педраса, 90).

Атлетик: Симон - Лекуе, Вивиан, Ляпорт, Берчиче - де Галаррета (Весга, 67, Рего, 75), Хаурегисар, Сансет - И. Вильямс (Саннади, 75), Гурусета (Аресо, 67), Гомес (Наварро, 57).

Предупреждения: Бьюкенен, 84 Парехо, 90+2