Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу массового выезда талантливых украинских детей за границу из-за войны и заверил, что ассоциация внимательно следит за развитием юных футболистов в Европе.

Что случилось – то случилось. Мы не можем изменить эту ситуацию. У нас есть скаутская группа, у нас есть департамент, который следит за украинцами в Европе.

Если они заиграют в академиях, попадут в первые команды – это будет только плюсом. Далее это уже наша работа, как работать с ними и их семьями, чтобы они вернулись и играли за национальную команду.

Пока у нас не было таких случаев, чтобы кто-то играл за другие сборные или не хотел играть за Украину. Мы прилагаем много усилий, чтобы этого не произошло, – рассказал Шевченко в комментарии 24 Каналу.