Команда УПЛ не досчиталась нескольких игроков на сборах
Не обошлось без травм
около 1 часа назад
Фото - ФК Оболонь
Оболонь на зимних сборах в Турции столкнулась с кадровыми проблемами, сообщает Sport.ua.
Из-за травм разной степени тяжести вне тренировочного процесса оказались Евгений Шевченко, Максим Грысьо и Максим Чех.
По предварительным прогнозам Шевченко успеет восстановиться к рестарту УПЛ, а вот Чеху понадобится больше времени, чтобы вернуться в строй.
Грысьо по возвращении в Украину ждёт операция, он пропустит вторую половину чемпионата.
В свою очередь, лазарет Оболони покинул нападающий Денис Устименко, который вернулся в общую группу.