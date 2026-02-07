Оболонь на зимних сборах в Турции столкнулась с кадровыми проблемами, сообщает Sport.ua.

Из-за травм разной степени тяжести вне тренировочного процесса оказались Евгений Шевченко, Максим Грысьо и Максим Чех.

По предварительным прогнозам Шевченко успеет восстановиться к рестарту УПЛ, а вот Чеху понадобится больше времени, чтобы вернуться в строй.

Грысьо по возвращении в Украину ждёт операция, он пропустит вторую половину чемпионата.

В свою очередь, лазарет Оболони покинул нападающий Денис Устименко, который вернулся в общую группу.

