Престиани оскорбили фанаты в Мадриде накануне игры Лиги чемпионов
Игрок Бенфики оказался в центре скандала перед матчем с Реалом
около 8 часов назад
Нападающий Бенфики Джанлука Престианни попал в неприятную ситуацию перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против Реала Мадрид.
Как сообщают СМИ, возле отеля в Мадриде, где остановилась португальская команда, группа болельщиков Реала встретила игроков Бенфики оскорбительными выкриками. В частности, в адрес Престианни прозвучали грубые словесные оскорбления.
Этот инцидент произошел на фоне предыдущего скандала с участием аргентинского футболиста. Ранее УЕФА временно отстранила хавбека и начала рассмотрение эпизода, в котором он якобы оскорбил вингера мадридского клуба Винисиуса. Сообщалось, что в тот момент Престианни прикрывал рот футболкой, что осложняет полный анализ ситуации.
Напомним, ответный матч между Реалом и Бенфикой состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу. Первая игра завершилась минимальной победой испанского клуба 1:0.
Поделиться