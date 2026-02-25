Нападающий Бенфики Джанлука Престианни попал в неприятную ситуацию перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против Реала Мадрид.

Как сообщают СМИ, возле отеля в Мадриде, где остановилась португальская команда, группа болельщиков Реала встретила игроков Бенфики оскорбительными выкриками. В частности, в адрес Престианни прозвучали грубые словесные оскорбления.

Этот инцидент произошел на фоне предыдущего скандала с участием аргентинского футболиста. Ранее УЕФА временно отстранила хавбека и начала рассмотрение эпизода, в котором он якобы оскорбил вингера мадридского клуба Винисиуса. Сообщалось, что в тот момент Престианни прикрывал рот футболкой, что осложняет полный анализ ситуации.

Напомним, ответный матч между Реалом и Бенфикой состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу. Первая игра завершилась минимальной победой испанского клуба 1:0.