Главный тренер Баварии Венсан Компани высказался после победы над РБ Лейпциг в четвертьфинале Кубка Германии со счетом 2:0. По словам наставника, его команда создала достаточно моментов и могла забить больше, однако реализовать все шансы не удалось.

«Мы играли очень уверенно, хотя могли забить больше. У нас было достаточно моментов, чтобы забить еще один-два гола. В целом мы создали много хороших моментов. Конечно, мы довольны победой со счетом 2:0 — и теперь мы в полуфинале.

Безусловно, были матчи, где мы были результативнее, но сегодня мы сохраняли спокойствие и хладнокровие, не делали ничего глупого и просто ждали подходящего момента. И он настал, и мы им хорошо воспользовались.

У меня не было никаких сомнений. Все игроки в форме, и это может нам очень помочь в марте и апреле», — сказал бельгиец.