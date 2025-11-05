Компані оценил победу Баварии в меньшинстве над ПСЖ в Лиге чемпионов
Главный тренер мюнхенцев поделился своими мыслями
около 2 часов назад
Французский ПСЖ и немецкая Бавария провели матч Лиги чемпионов на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. В первом тайме дубль Луиса Диаса вывел мюнхенцев вперед, однако незадолго до перерыва форварда удалили с поля за грубый фол. После перерыва Жоау Невеш сумел сократить отставание ПСЖ, но Бавария, несмотря на игру вдесятером, удержала победу со счетом 2:1, благодаря надежной игре Мануэля Нойера.
Главный тренер немецкой команды Венсан Компани после встречи поделился своими впечатлениями от матча.
«Мы знали, что способны это сделать. Нужно сохранять спокойствие, но это придаёт нам уверенности. В субботу мы провели ротацию состава, и команда хорошо отреагировала.
Нам пришлось защищаться вдесятером, и команда снова ответила, что показывает – мы способны адаптироваться, чтобы добиться результата».
