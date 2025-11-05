Французский ПСЖ и немецкая Бавария провели матч Лиги чемпионов на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Дубль Луиса Диаса обеспечил преимущество мюнхенцам уже в первом тайме, однако сам игрок был удален с поля после грубого нарушения перед перерывом.

Во второй половине встречи Жоау Невеш сократил отставание для парижан, но Бавария, несмотря на игру вдесятером, сумела удержать победу со счетом 2:1 благодаря уверенной игре Мануэля Нойера.

После матча нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился своим мнением о встрече.