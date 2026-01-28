Главный тренер Баварии Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях перед гостевой встречей 8 тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

«Победы 6:2 над Наполи и 4:1 над Ливерпулем – уникальные результаты. Видно, что команда верит в себя. Они сильны в атаке, очень быстры на контратаках и имеют игроков, которые забивают.

Они проиграли 1:3 Юниону, но мы Бавария, мы больше похожи на Ливерпуль и Наполи, поэтому завтра нам нужно быть осторожными.

Я бы сравнил ПСВ и Баварию – у нас много общего: атака, роли форвардов, десятки, крайние защитники, полузащита, построение игры. ПСВ играет высоким прессингом и полностью ориентирована на соперника, что делает команду очень компактной».