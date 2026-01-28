«Атлетико» интересуется полузащитником «Баварии»
Горецка настроен покинуть Бундеслигу
около 1 часа назад
Атлетико Мадрид продолжает активно интересоваться центральным полузащитником Баварии Леоном Горецкой в зимнее трансферное окно, а также с перспективой летнего перехода в качестве свободного агента, сообщает журналист Sky Sport DE Флориан Плеттенберг.
По данным источника, в последние дни в Мюнхене состоялись конкретные переговоры между спортивным директором Атлетико Матеу Алемани и представителями Горецки.
При этом прямых переговоров между Баварией и мадридским клубом пока не ведется.
Отмечается, что 30-летний хавбек планирует покинуть немецкий клуб до конца сезона. Игрок готов рассматривать варианты продолжения карьеры за границей и открыт к предложениям из зарубежных команд.
Ранее Атлетико разгромил Мальорку, одержав вторую победу подряд.