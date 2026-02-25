Леверкузенский Байер сыграл вничью с Олимпиакосом в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026 и обеспечил себе место в 1/8 финала турнира.

После финального свистка главный тренер немецкого клуба Каспер Юльманн прокомментировал игру и поделился мыслями о будущем сопернике.

Мы очень рады выходу в 1/8 финала. Но сыграли недостаточно хорошо. Начиная с 25-й минуты, Олимпиакос почувствовал, что может что-то создать в атаке. Мы не планировали много обороняться в этом матче, но нам пришлось это делать, и мы хорошо справились. Возможно, нам немного не хватило энергии, которую нужно восстановить.

Выбор между Баварией и Арсеналом просто невероятный — это две лучшие команды Европы. Арсеналу понадобились годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а Баварии вообще не нужно представление здесь, в Германии. Нас ждет сложная задача, но мы хотим ее решить, — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.