Главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал победу своей команды над Юнионом со счетом 2:0 в матче основного этапа Лиги чемпионов, поделившись своими эмоциями и оценкой игры.

«Это Лига чемпионов, и здесь далеко не всегда просто добиться результата. Я бы не стал утверждать, что в первой половине встречи соперник превосходил нас. Мы создавали опасные ситуации, однако команде не хватало высокой скорости.

Несмотря на удаление, во втором тайме мы продемонстрировали отличный футбол. Игроки правильно отреагировали на ситуацию. Если до перерыва наши действия были недостаточно убедительными, то во второй части встречи коллектив выглядел достойно.

Чаще всего соперники пытаются отдать все силы именно в первом тайме. Это касается любого доминирующего клуба, а не только «Баварии». Я выступал за команды с аналогичным статусом и знаю: иногда игра раскрывается лишь после перерыва. Судьба матча не всегда решается в первые сорок пять минут», – резюмировал Венсан Компани.