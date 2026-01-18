Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани прокомментировал впечатляющую победу своей команды над РБ Лейпциг со счетом 5:1 в рамках немецкой Бундеслиги.

Отметим, что до перерыва Бавария проигрывала Лейпцигу 0:1, однако во второй половине встречи подопечные Компани полностью переломили ход матча и одержали убедительную победу.

«В первом тайме Лейпциг доставил нам много проблем. Они были явно сильнее. Казалось, что соперник был вдвое лучше нас. Мы проиграли много единоборств, они выигрывали мяч в центре поля, хорошо действовали на флангах.

Но второй тайм – боже мой! Ребята выложились на максимум. Мы пробежали на шесть километров больше. Это действительно был менталитет старой школы: выигрывать единоборства, бежать, идти вперед. Мы не боялись и выложились на полную», – сказал Компани.