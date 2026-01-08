Павел Василенко

Туринский Ювентус и Игор Тудор наконец поставили точку в своих контрактных отношениях. По информации итальянских СМИ, стороны достигли согласия касательно досрочного расторжения договора, который формально был действителен до лета 2027 года. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных источников, в частности Sky Sport Italia.

Хорватский специалист был уволен с должности главного тренера еще в октябре, когда руководство бьянконери сделало ставку на Лучано Спаллетти. Несмотря на это, контракт Тудора оставался действительным, что ограничивало его возможности по дальнейшему трудоустройству.

Теперь, после достижения договоренности, 46-летний тренер получил полную свободу действий и может подписывать контракт с любым иностранным клубом. Одновременно регламент не позволяет ему возглавить другую команду Серии А в сезоне 2025/26.

Тудор возглавил Ювентус в марте 2024 года, сменив на посту Тьяго Мотту. Под его руководством туринцы сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов, что стало одним из ключевых достижений того периода. В общей сложности хорват провел на тренерской скамье Ювентуса 24 матча – на стыке сезона 2024/25 и старта кампании 2025/26. Его команда одержала 10 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Нынешний наставник Ювентуса Лучано Спаллетти имеет контракт до окончания текущего сезона, тогда как Тьяго Мотта, которого в свое время заменил Тудор, формально остается связанным с клубом договором до 2027 года. Расторжение контракта с хорватом позволяет Ювентусу окончательно закрыть одну из кадровых историй и сосредоточиться на будущем.