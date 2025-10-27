Ювентус уволил Тудора после серии неудачных результатов
Команда набрала всего 12 очков в восьми турах
около 1 часа назад
Игор Тудор / фото - Getty
Руководство Ювентуса приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Тудором из-за неудовлетворительных результатов на старте чемпионата. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в X.
47-летний хорват возглавил туринский клуб 23 марта 2025 года, а летом стороны даже продлили контракт до июня 2027-го с опцией еще на один сезон.
Однако после восьми туров Серии А текущего сезона Ювентус набрал лишь 12 очков и на данный момент занимает восьмое место в таблице. В следующем туре туринцы в среду, 29 октября, примут Удинезе, тогда как лидирует в чемпионате Наполи, имея 18 баллов.
