Павел Василенко

Ювентус оказался в нелепой ситуации, демонстрирующей глубину управленческого кризиса туринского клуба.

После серии изменений на тренерском мостике «Старая синьора» теперь вынуждена выплачивать зарплату сразу трем тренерам.

Новоназначенный Лучано Спаллетти стал уже третьим наставником Ювентуса за год. Однако клуб до сих пор продолжает платить Тьяго Мотте и Игорю Тудору, контракты которых были разорваны досрочно.

По информации итальянских СМИ, общие расходы клуба на оплату этих контрактов превысят 41 миллион евро.

Мотта все еще получает зарплату по соглашению, разорванному осенью, а Тудор имеет действующий контракт до лета 2027 года – пока они не найдут новую работу, Ювентус обязан платить.

Тем временем Спаллетти подписал соглашение до конца сезона, с возможностью автоматического продления еще на два года, если сумеет привести команду к триумфу в Лиге чемпионов.