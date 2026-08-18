Конец выступлениям Суркиса? Стало известно, когда вратарь Динамо Нещерет вернется на поле
Футболист сможет сыграть против амбициозного клуба
У Руслана Нещерета есть шансы сыграть за Динамо уже в ближайшем матче команды. Об этом сообщил футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганик.
Напомним, что Нещерет получил мышечное повреждение во время летних сборов киевского клуба. Из-за травмы вратарь пропустил начало сезона-2026/27, а его место в стартовом составе занял Вячеслав Суркис.
По информации Цыганика, восстановление Нещерета проходит не совсем по первоначальному плану. Сначала ожидалось, что голкипер вернется к тренировочному процессу примерно через две недели. Однако дополнительное обследование выявило более серьезный характер повреждения.
В то же время сейчас есть основания полагать, что вратарь сможет вернуться в состав Динамо уже в поединке четвертого тура УПЛ против Буковины. Матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится 31 августа.
Цыганик подчеркнул, что в Динамо надеются на быстрое возвращение Нещерета. Окончательное решение о его участии в встрече примет тренерский штаб после оценки физического состояния футболиста и его готовности работать на полных нагрузках.
Если Нещерет успеет восстановиться, он сможет снова составить конкуренцию Вячеславу Суркису за место в воротах киевской команды.
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