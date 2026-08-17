Голкипер Динамо Вячеслав Суркис рассказал о своей результативной ошибке в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Колоса (2:1). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Вернуться в Киев, конечно, хорошо. К сожалению, вернулись мы на фоне поражения от «Карабаха», которое не позволило пройти дальше в еврокубках. Но я считаю, что все впереди. Сейчас будем фокусироваться на чемпионате и Кубке Украины. Наша цель – победить и там, и там, будем делать все ради этого.

Уверенность дает то, что выхожу в старте в свои 20 лет. Если бы мне сказали полгода назад, что буду играть за первую команду... Конечно, мечтал об этом, но не надеялся так рано. К сожалению, получилось в таких условиях, что Руслан травмировался. Желаем ему быстрого выздоровления. Сегодня, считаю, должен был отбивать мяч в эпизоде с пропущенным голом. Но команда подстраховала, забили второй и победили, слава Богу. Благодарен партнерам по команде за то, что поддержали после ошибки и в перерыве, и все закончилось хорошо.

В перерыве не было какого-то разговора, но парни поддержали, мол, «ничего страшного, готовься на второй тайм, все нормально, со всеми случается». Такие моменты, конечно, нелегкие для вратаря, но не через такое проходили, поэтому все будет хорошо.

Нужно ждать этого шанса и использовать его. Впрочем, это касается не только вратарей... Конечно, лучше не пропускать, но даже если пропускаешь, главное, чтобы команда победила. Поэтому все хорошо.