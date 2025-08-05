Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не соглашается, чтобы клуб отправил отчет о его операции на спине в медицинскую комиссию испанской Ла Лиги. Это усложняет ситуацию с регистрацией нового вратаря сине-гранатовых — Жоана Гарсии.

Клуб стремится доказать Ла Лиге, что восстановление тер Штегена продлится не менее четырех месяцев. Такой факт мог бы позволить Барселоне зарегистрировать Гарсию вне лимитов.

Также сообщается, что на следующей неделе запланировано голосование за нового капитана к Барселоне, и по информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, у немца есть большие шансы остаться капитаном.