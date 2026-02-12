Нидерландский нападающий Дониэл Малён за четыре матча сравнялся по количеству забитых мячей с украинским форвардом Артемом Довбиком в составе Ромы в этом сезоне.

27-летний игрок перешел в итальянский клуб из английской Астон Виллы на правах аренды и успел отличиться трижды в четырех матчах. У Довбика также три гола, однако он провел 17 игр во всех турнирах, что делает эффективность Малена особенно впечатляющей.