Конкурент Довбика в Роме за четыре матча сравнялся с украинцем по количеству голов
Дониелл Маллен забил три гола в составе итальянского клуба
6 минут назад
Нидерландский нападающий Дониэл Малён за четыре матча сравнялся по количеству забитых мячей с украинским форвардом Артемом Довбиком в составе Ромы в этом сезоне.
27-летний игрок перешел в итальянский клуб из английской Астон Виллы на правах аренды и успел отличиться трижды в четырех матчах. У Довбика также три гола, однако он провел 17 игр во всех турнирах, что делает эффективность Малена особенно впечатляющей.
«Мален представляет собой идеальный прототип нападающего, по мнению Гасперини: быстрый, подвижный, способный атаковать вглубь поля и создавать пространство для атакующей игры. В последние месяцы тренер уже объяснял, что в современном футболе наличие физически мощного центрального нападающего не является обязательным.
В то время Артем Довбик и Эван Фергюсон находились под наблюдением, и их состояние – также из-за многочисленных травм – так и не убедило Гасперини. И статистика подтверждает правоту тренера: Мален уже сравнялся с украинцем по количеству забитых мячей, сыграв на 13 матчей меньше», – отмечают в Voce Giallorossa.