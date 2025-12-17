Конопля не хочет продлевать контракт с Шахтером
Игорь Цыганик назвал причины такого решения игрока
2 дня назад
Правый фланговый защитник Шахтера Юхим Конопля пока не спешит подписывать новое соглашение с донецким клубом, поскольку хочет попробовать себя в зарубежном чемпионате.
«Шахтер предложил Конопле новый контракт. Юхим отправил встречное предложение с условиями, которые существенно выше. Донецкий клуб, получив его, предложил улучшенное соглашение, но оно не устраивает игрока.
Конопля рассматривает возможность уйти летом из Шахтера, чтобы попробовать свои силы в европейском клубе», – сказал Игорь Цыганык в авторском шоу на YouTube.
В этом сезоне 26-летний игрок провел за Шахтер 19 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Конопля контактировал с клубом Бундеслиги.