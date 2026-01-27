Конте: «Наполи не может недооценивать Челси»
Чемпион Италии примет обладателя Кубка чемпионов среди стран
около 2 часов назад
Антонио Конте / Фото - Наполи
Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился ожиданиями от поединка 8 тура Лиги чемпионов против Челси. Его слова приводит УЕФА.
Я очень хорошо знаю Челси; их амбиции. Они являются победителями КЧС. Мы должны выложиться на полную. Мы не можем их недооценивать. Мы знаем, что значит играть дома. Было бы замечательно видеть голубую волну, которая поддерживает нас, - объяснил Конте.
Матч Наполи - Челси состоится 28 января. Начало - в 22:00.