Конте оценил кадровую ситуацию Наполи перед игрой с Челси
Несколько игроков находятся в лазарете
около 1 часа назад
Антонио Конте / Фото - ФК Наполи
Главный тренер Наполи Антонио Конте высказался о кадровой ситуации чемпиона Италии перед игрой 8 тура Лиги чемпионов против Челси. Его слова приводит УЕФА.
Наша работа заключается в том, чтобы быть эффективными, когда дела идут не так, как мы хотим. Любой может легко плыть, когда ветер дует в нужном направлении. Когда ветер дует против вас, а волны высокие, вы должны быть хорошими. Моряки должны верить в то, что они делают, и быть готовыми сделать все, чтобы двигаться вперед. Мои ребята имеют все необходимое для успеха и выкладываются на полную, - подчеркнул Конте.
Матч Наполи - Челси состоится 28 января. Начало - в 22:00.