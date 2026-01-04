Главный тренер Наполи Антонио Конте подвел итоги матча 18 тура Серии А против Лацио (2:0). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Должен похвалить парней. Сегодня действовали технически чисто, показали физическую силу, не давая Лацио играть — это непросто. Мы провели матч очень высокого уровня

Когда есть время на подготовку, мы стараемся подчеркнуть характеристики своих игроков и ищем пространство, где можно нанести вред сопернику. Интерпретация была исключительной. Возможно, нам немного не хватает цинизма, потому что мы создаем много, но я действительно очень доволен, потому что, учитывая количество отсутствующих, было трудно представить такие результаты.

Теперь будем играть каждые три дня, без возможности ротации, надеемся, что не заплатим за то, что придется использовать тех же футболистов, — подчеркнул Конте.