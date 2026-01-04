Лацио в рамках 18 тура Серии А дома принимал действующего обладателя скудетто Наполи. Матч в Риме завершился со счетом 0:2.

Неаполитанцы в течение получаса сняли все вопросы о победителе. Сначала Спинаццола открыл счет на 13-й минуте, а затем второй ассист в матче от Политано позволил отличиться Рахмани.

Ближе к завершению игры у игроков Лацио начали сдавать нервы. На 81-й минуте Нослин пошел отдыхать после двух предупреждений, а затем Марушич повелся на провокацию Маццокки, в результате чего команды доигрывали встречу 9 на 10.

Серия А. 18 тур

Лацио - Наполи 0:2

Голы: Спинаццола, 13, Рахмани, 32