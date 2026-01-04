Спортивный директор Наполи Джованни Манна высказался о будущем датского нападающего Расмуса Хойлунда после завершения арендного соглашения с Манчестер Юнайтед. Его слова приводит Corriere dello Sport.

Мы сделали все возможное, чтобы подписать его. Были и другие известные клубы, которые им интересовались, но его воля была решающей, и мы гордимся этим.

Есть опция выкупа, если мы квалифицируемся в Лигу чемпионов. Игрок считает себя частью Наполи, и мы тоже. Это чрезвычайно важно, - рассказал Мана.