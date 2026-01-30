Главный тренер Наполи Антонио Конте подвел итоги матча 8 тура Лиги чемпионов против Челси (2:3). Его слова приводит Football Italia.

Это катастрофа? Катастрофа - неправильное слово, мы же говорим о спорте. За полтора года мы выиграли скудетто и Суперкубок. Поэтому надо подбирать слова и правильно все оценивать.

Самую большую ошибку мы допустили против Копенгагена. Нельзя выигрывать в большинстве, пропустить с пенальти и сыграть 1:1. Мы были бы в плей-офф, если бы не это.

У нас огромные проблемы с составом. В субботу мы снова играем. Кому в голову пришла эта замечательная идея поставить нам матч на субботу, хотя впереди свободная неделя? Я расстроен, это усложняет ситуацию.

Мы показали, что можем хорошо выступать в Лиге чемпионов. Теперь наша цель - снова попасть в Лигу чемпионов, чтобы сделать шаг вперед. Однако это не будет просто.

Мы пропустили вперед ПСВ, Айнтрахт и Копенгаген? Без 12-13 игроков, возможно, это наш уровень. Мы начинали с другой командой. Сейчас, когда посмотрите на состав, вам захочется просто схватиться за голову и сказать: «Надеемся на бога». Но мы держимся. Кто бы в этой ситуации смог это сделать? Думаю, никто, - объяснил Конте.

