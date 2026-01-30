В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2025/26.

Восемь лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Единственным представителем Украины остается Артем Довбик, который из-за травмы пропустит первые весенние поединки.

Первые матчи запланировано провести в четверг, 19 февраля, а ответные матчи — через неделю, в четверг, 26 февраля.

Победители каждого дуэли выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми лучшим командам ЛЕ, которые обеспечили себе автоматический выход.