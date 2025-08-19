Бывший полузащитник, а ныне – скаут Карпат, Михаил Кополовец высказался относительно своих «мемных» фраз, что ушли в народ.

Прошло время, и я заметил, что людям нравятся такие фразы. Мне приятно, что они им по душе. Многие из моих мемов. Но, вероятно, именно фраза «Такое чувство, что Бог нас наказывает» так сильно зашла, потому что очень точно соответствует нашей сегодняшней реальности. Серьезно – летают ракеты по мирным городам, постоянный стресс. И ты думаешь: за что?

Мы же мирная страна. Мы добрые, светлые люди, мы нормально себя ведем, открыты ко всем. Мы не какие-то там дикие племена – мы Центральная Европа. И вот ты не можешь понять, как в XXI веке такое может происходить. Это просто ужас. И поэтому людям близко это чувство – что «что-то не так». И эта фраза – она стала такой народной, потому что точно ложится на нашу жизнь сейчас, – заявил Кополовец в интервью YeSport.