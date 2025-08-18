Фиорентина может потерять голкипера Давида Де Хеа, сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед заинтересован в возвращении 34-летнего испанца, который 2 года назад покинул «Олд Траффорд» после 12 лет в клубе.

В начале августа Де Хеа вместе с Фиорентиной сыграл контрольную игру против МЮ в Англии, и эта встреча убедила руководство в необходимости вернуть культового вратаря.

В контракте Де Хеа с «фиалками» предусмотрена небольшая клаусула, которая может открыть путь возвращению Давида в Манчестер.

Стоит отметить, что Фиорентина проведет свой первый официальный матч в новом сезоне против Полесья в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 21 и 28 августа.

