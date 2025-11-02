Главный тренер Колоса Руслан Костышин подвел итоги матча 10 тура УПЛ против Александрии (1:1).

Есть футбольная удача. Хорошо играли, много создавали, вторую игру подряд наносим много ударов. Агрессивнее стали играть. Наверное, вратарь и защитники у них хорошо сыграли. У них 2 подхода к штрафной площадке - это гол и штрафной удар. Мы давили всю игру. Я бы хотел, чтобы моя команда так всегда выглядела на поле. Результат - это такое дело. Он придет, если мы всегда будем играть вдохновенно, с страстью, комбинированно.

Я могу сейчас много наговорить. Рефери не судят с симпатией к нам. Всегда вопросы возникают. Вот пенальти. Если за штрафной площадкой – это нарушение или нет? Все скажут, что нарушение. А почему тогда это в штрафной площадке не нарушение? Не знаю, - сказал Костышин.