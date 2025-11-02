Шахтер – Динамо: аналитики назвали фаворита матча 11-го тура УПЛ
Встреча пройдет во Львове
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо
Сегодня состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо.
Матч пройдет на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало игры запланировано на 18:00.
Аналитики ведущих букмекерских контор уже проанализировали шансы обеих команд на победу и определили фаворита. Лидером ставок букмекеров является Шахтер.
Коэффициенты на матч Шахтер – Динамо
- Победа Шахтера – 1.88
- Ничья – 4.10
- Победа Динамо – 3.80
На данный момент донецкая команда занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 21 очко. Динамо расположилось на второй позиции, имея в своем активе 20 баллов.