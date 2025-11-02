Шахтер – Динамо: где смотреть трансляцию матча 11-го тура УПЛ
Поединок пройдет во Львове
около 3 часов назад
Арда Туран и Александр Шовковский. Фото - ФК Шахтер
Сегодня состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтёром и киевским Динамо.
Встреча пройдет на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало игры запланировано на 18:00.
Где смотреть матч Шахтёр – Динамо
- В Украине поединок в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV
В настоящее время Шахтёр занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 21 очко. Динамо расположилось на второй позиции, имея в своем активе 20 баллов.