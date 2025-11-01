Тренер Полтавы Игорь Тимченко раскритиковал судейство в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (2:2). Cлова специалиста передает пресс-служба криворожцев.

Сегодня мы играли с очень хорошей командой, которая имеет историю, инфраструктуру, хороших футболистов в составе: много легионеров, опытного тренера. Считаю, что мы провели неплохой матч, активно начали, забили гол и отмечу довольно неплохой первый тайм. Пропустили, потом отреагировали, забили со стандарта.

Второй тайм, на мой взгляд, это сомнительный пенальти. И потом уже немного прижались к своим воротам. Возможно, это наша ошибка, но и «Кривбасс» в дальнейшем добавил. В конце, уже после тревоги, был и у нас момент, чтобы выиграть. В целом, неплохой поединок в нашем исполнении.

Оборонительного плана не было. Вы сами видели, мы активно начали матч, не играли на отбой, а пытались действовать активно. План на игру часто диктует ситуация на поле. План был играть активно, стараться использовать свои сильные стороны. «Кривбасс» - очень хорошая команда в атаке, но у них в обороне очень много проблем.

Мы рассчитываем на то место, которое нам позволит остаться в УПЛ. Конечно, нам тяжело. У нас было много травмированных, сейчас их немного меньше, поэтому результаты улучшились. Но нам все еще тяжело противостоять клубам УПЛ. Считаю, что «Кривбасс» - хорошая команда, но, и это мое субъективное мнение, пенальти несправедливый. Считаю, что если бы еще немного судьи к нам более адекватно относились, у нас было бы больше очков.