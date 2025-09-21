Главный тренер Колоса Руслан Костышин подвел итоги матча шестого тура УПЛ против Вереса (0:0), который вчера прошел в Ковалёвке.

«Хорошая игра. Может, не очень приятная для болельщиков, но Верес был хорошо подготовлен. Динамо и Шахтёр тоже с ними мучились, так почему мы не должны мучиться? Мы пока не на той стадии. Мы старались играть первым номером, и некоторые атаки проходили, а некоторые нет. Где-то ошибались в такой плотной обороне, но мы стараемся и понимаем, что будем сталкиваться с такими сложностями.

Но я сильно похвалил свою команду, потому что команда вышла и разочарована ничьей. Это очень хорошо, что команда разочарована ничьей – значит, они вкусили, что сейчас происходит с нашей командой», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.