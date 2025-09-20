Колос и Верес не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии
Команды сыграли вничью 0:0
Колос - Верес/фото: Колос
В шестом туре чемпионата Украины Колос принимал Верес.
Хозяева активнее начали матч, создав несколько опасных моментов у ворот ровенской команды. Особенно запомнился шанс защитника Колоса Микиты Бурды после углового, но голкипер Вереса сумел отбить удар.
На перерыв команды ушли при нулевом счете.
Во втором тайме Верес начал отвечать дальними ударами, с которыми уверенно справлялся вратарь Колоса.
Команды так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, закончив поединок вничью 0:0.
Украинская Премьер-лига, шестой тур
Колос - Верес - 0:0