Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК. Слова хавбека передает пресс-служба клуба.

В Люблине мы готовились при других погодных условиях. Однако мы приехали сюда за два дня до матча, так что есть время акклиматизироваться. На мой взгляд, в физическом плане команда очень хорошо готова, так что завтра будет интересный матч. Мы точно будем в хорошей физической форме.

То, как мы завтра будем играть – все увидят завтра. Выводы, которые я для себя сделал – ПАОК очень хорошо играет в обороне, агрессивно. У команды сменился тренер, пришли новые футболисты как в группу защиты, так и в атакующую линию. Завтра и мы что-то изменим в своей игре. Увидите всё на поле.

Вчера нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Что касается давления – как правило, большее давление ощущает та команда, которая играет дома, чем гости. Нам завтра нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, я надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Так что всё в наших руках.