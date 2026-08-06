Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями перед противостоянием третьего раунда квалификации Лиги конференций с Карабахом. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Карабах — непростой соперник, в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов. В то же время мы рассчитываем на свои силы, анализируем, совершенствуемся. Сделаем все зависящее от нас, чтобы пройти дальше.

Конечно, будет трудно, но мы готовились к этому на сборах. Еврокубковые матчи стимулируют рост как молодых, так и опытных игроков. Матчи чемпионата важны с точки зрения игровой практики, ведь у нас будут два состава, и все смогут сыграть. Будет возникать конкуренция, и составы могут меняться от матча к матчу. Это даст возможность быть конкурентоспособными как в чемпионате, так и в еврокубках.

Комментарий о том, что нас с ПАОК обыграл один игрок, был саркастическим. Мы играли против непростой и качественной команды, которая выступает в сильном европейском чемпионате, а проиграли из-за собственных ошибок.

Для меня важно сделать выводы после матча с ПАОК и увидеть, как команда будет реагировать на ошибки и исправлять их. В футболе невозможно избежать ошибок, и важно, как игроки реагируют и исправляют их. Мы будем совершенствоваться от матча к матчу. Это наша работа. Прогресс команды определяется способностью правильно реагировать на замечания и не допускать прежних ошибок. Надеюсь, что мы быстрее будем реагировать на ошибки и исправлять их.