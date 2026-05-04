Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал поражение своей команды от Шахтера в украинском «Классическом» в рамках 26-го тура УПЛ. Поединок завершился победой донеччан со счетом 2:1. Слова специалиста передает пресс-служба киевлян.

Я считаю, что и в первом тайме, и во втором план на игру, который мы выбрали, работал. Как вы видели, средний блок работал - мы отбирали мяч, создавали моменты, проводили быстрые атаки, забили, были еще несколько моментов. Во втором тайме наши игроки подсели, мы отреагировали на это, но... Два удара в площадь наших ворот благодаря уровню исполнения воплотились в два гола. Те моменты, которые мы создавали, к сожалению, не реализовали. Были моменты, хоть их и было немного, но нужно такие моменты реализовывать.

Я бы больше говорил о втором мяче, который Траоре скидывал. Игроки центральной линии блокировали, но на подборе вторым темпом не успевали. Из той зоны мы пропустили первый мяч, и второй с подбора, когда не доиграли - вратарь отбил, но игрок "Шахтёра" был первым на добивании. Это концентрация внимания, нужно доигрывать. Нужно над этим работать.

Почему такой длительный период не играет Тиаре? Потому что Михавко, Биловар и Захарченко на данный момент находятся в лучшей форме. Выход Шолы был плановой заменой.