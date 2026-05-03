Шахтер вырвал победу в матче с Динамо и оторвался на 10 очков от ЛНЗ.
В составе горняков голы забили Феррейра и Траоре
около 1 часа назад
Донецкий Шахтёр одержал победу над киевским Динамо в центральном матче 26-го тура УПЛ.
Киевляне повели в счете на 13-й минуте — Матвей Пономаренко дальним ударом от центрального круга перебросил Дмитрия Ризника. Горняки сравняли счет после перерыва благодаря голу Лукаса Феррейры, а затем Ласина Траоре первым успел на добивание и установил окончательный результат.
В конце встречи Динамо могло спасти ничью, однако гол Эдуардо Герреро был отменен из-за офсайда.
УПЛ. 26-й тур
Голы: Пономаренко, 13 – Феррейра, 50, Траоре, 68
За четыре тура до финиша Шахтёр с 63 очками возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя ЛНЗ на 10 очков. Динамо остается на четвертом месте — 47 очков.
Гол Брагару принес Полесью победу в матче с Металлистом 1925.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05