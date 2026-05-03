Денис Седашов

Донецкий Шахтёр одержал победу над киевским Динамо в центральном матче 26-го тура УПЛ.

Киевляне повели в счете на 13-й минуте — Матвей Пономаренко дальним ударом от центрального круга перебросил Дмитрия Ризника. Горняки сравняли счет после перерыва благодаря голу Лукаса Феррейры, а затем Ласина Траоре первым успел на добивание и установил окончательный результат.

В конце встречи Динамо могло спасти ничью, однако гол Эдуардо Герреро был отменен из-за офсайда.

УПЛ. 26-й тур

Динамо – Шахтёр – 1:2

Голы: Пономаренко, 13 – Феррейра, 50, Траоре, 68

За четыре тура до финиша Шахтёр с 63 очками возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя ЛНЗ на 10 очков. Динамо остается на четвертом месте — 47 очков.

