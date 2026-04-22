Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка Украины над Буковиной со счетом 3:0 и поделился впечатлениями от матча. Слова специалиста передает пресс-служба киевлян.

«Металлист 1925» или «Чернигов»? Это футбол. Кто выиграет, с тем и будем играть. Сегодня состоялся праздник футбола, который получил город Тернополь. К сожалению, поле не совсем качественное, не понимаю, почему в полуфинале команды вынуждены играть на таком газоне. «Буковина», конечно, хорошая команда, это был настоящий кубковый матч. Вы видели, что создано много моментов, но мы более качественно выполнили то, что планировали. И наши быстрые атаки принесли победу.

Реализация моментов, которые у нас были, должна была быть лучше раньше. Тогда бы игра несколько успокоилась. Вы сами видели, как при счете 2:0 на своей половине поля мы проиграли много единоборств, также на флангах начали «проседать» и проваливаться. Среагировали вовремя, сделали замены, выровняли игру и забили еще один мяч.

«Буковина» – качественная команда. Я давно знаю Сергея Шищенко, его коллектив хорошо подготовился к игре. Мы видели, особенно во втором тайме, как они играли более раскованно, когда уже нечего было терять, создавали моменты, когда мы «просели», и за счет этого могли забить. Но, повторюсь, мы вовремя среагировали, за счет замен выровняли игру, доведя ее до уверенной победы.

Победа достигнута в том числе и благодаря Нещерету, который спасал нас. Также мы создавали много возможностей и могли забивать еще. Если считать количество моментов у нас и у соперника, думаю, наша победа вполне закономерна.

По правилам ли был забит первый мяч? Вы же смотрите футбол? Кто владел мячом, когда их игрок лежал на газоне? «Буковина» не выбила мяч за пределы поля, когда им владела, мы перехватили, организовали контратаку и забили. Здесь вопросов быть не должно.

Комбинации Волошина и Бояльского? Вот так сочетались опыт и молодость 😁. Виталий сегодня был полезен так же, как и в предыдущей игре с «Зарей», своевременно разгонял атаки. Также хороший матч, считаю, провели Назар и Редушко – давали скорость, создавали моменты, за счет чего мы и победили.