Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко, который стал автором дубля в полуфинале Кубка Украины против Буковины (3:0), прокомментировал выход команды в финал. Нападающий разобрал эпизод с первым голом и рассказал о настрое коллектива на решающий матч сезона. Слова приводит пресс-служба Динамо.

Одним из главных вопросов касался момента, предшествовавшего первому взятию ворот, когда игрок Буковины лежал на газоне:

Я подошел к их игроку, спросил, как он. Он сказал, что всё хорошо. Я попросил игрока Буковины выбить мяч, но они этого не сделали. У них было две попытки, чтобы выбить мяч… После этого наша команда пошла в контратаку, и я же не буду стоять. Побежал – и забил. Считаю, это чистый гол. Возможно, есть вина рефери, что не остановил игру, возможно, Буковины – мне трудно рассудить этот момент. Но хорошо, что забили. Матвей Пономаренко

Пономаренко отметил высокий уровень концентрации игроков Динамо, в частности молодых партнеров по команде:

Я считаю, дисциплина действительно была на высоком уровне. Волошин сегодня в защите отрабатывал в подкатах, я пытался помогать команде. Хотя себя не могу оценивать, но очень старался, как и Редушко. Сегодня главной целью было выйти в финал, мы все были заряжены, поскольку у каждого огромное желание воспользоваться шансом и выиграть Кубок. Конечно, и про чемпионат при этом не забываем. Матвей Пономаренко

На вопрос о том, с кем хотелось бы сыграть в решающем поединке, форвард ответил с намеком на реванш:

Вообще без разницы, главное – поднять Кубок над головой. Но недавно проиграли Металлисту 1925, я в том матче не сыграл, так что теперь нужно брать реванш. Матвей Пономаренко

В финале Динамо встретится с победителем пары Металлист 1925 — Чернигов. Игра состоится 22 апреля.