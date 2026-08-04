Сергей Разумовский

Сразу трое игроков киевского Динамо могут продолжить сезон в составе луганской Зари. По информации «ТаТоТаке», представители луганского клуба заинтересованы в аренде защитников Навина Малыша и Максима Коробова, а также полузащитника Романа Саленко.

Ожидается, что футболисты могут провести в Заре текущий сезон на правах аренды. Такой вариант позволил бы молодым игрокам получать больше игровой практики на уровне украинской Премьер-лиги и постепенно адаптироваться к взрослому футболу.

Еще один футболист Динамо в ближайшее время может сменить клуб. По данным «ТаТоТаке», в расположение Черноморца прибыл Алексей Гусев.

Ожидается, что 21-летний защитник проведет нынешний сезон в одесской команде на правах годичной аренды. Стороны должны завершить необходимые формальности, после чего футболист сможет официально присоединиться к команде Романа Григорчука.

Гусев выступает на позиции правого защитника. Именно этот фланг обороны считается одним из самых проблемных для Черноморца, поэтому переход молодого футболиста может помочь тренерскому штабу решить кадровый вопрос.

Таким образом, Динамо может отдать в аренду четырёх футболистов. Малыш, Саленко и Коробов могут оказаться в Заре, тогда как Гусев, скорее всего, продолжит карьеру в Черноморце.

Ранее Динамо достался один из самых тяжёлых возможных соперников в квалификации Лиги конференций.