Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОК рассказал о подготовке команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Костюк также прокомментировал ситуацию на левом фланге обороны киевлян и травму Константина Вивчаренко. Также специалист высказался по поводу подписания другого защитника Алексея Сыча.

Вся команда ПАОК достойна внимания, не буду выделять кого-то персонально. В ПАОК играют индивидуально сильные футболисты. Мы анализируем это и делаем все, чтобы нейтрализовать их сильные стороны и помешать сыграть в их футбол.

Левый фланг обороны Динамо? Все хорошо, конкуренция есть. Относительно Константина, он пройдет более глубокий осмотр. Только тогда сможем говорить о сложности травмы и понять, сколько времени игрок пропустит. Ставка на результат в первом матче? Процитирую Валерия Васильевича Лобановского: «Любая тактика имеет право на жизнь, если дает результат».