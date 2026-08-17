Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Колоса (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы провели два сложных матча с «Карабахом» — в Люблине и в Баку, между ними сыграли против «Вереса». В целом провели тур из четырех поединков. Семь игроков, которые играли в Азербайджане, попали в сегодняшний состав. Мы выдержали матч физически, также эмоционально команда понимала, что нужно перестраиваться. Разговаривали с игроками о необходимости победить, ведь дальше нас ждет пауза, перезагрузка, и все справились. В раздевалке хороший микроклимат — хорошо готовились к игре. Конечно, «Колос» был свежей из-за двухнедельной паузы, но сегодня мы закономерно победили, несмотря на пропущенный мяч.

Во время двухнедельной паузы игроки смогут отдохнуть от переездов, провести время дома с родными. Это важно, ведь мы много путешествовали на протяжении двух месяцев. У нас есть две недели, чтобы отдохнуть и с новыми силами выполнять программу, которую, к сожалению, не могли выполнить раньше, поскольку полноценные тренировки практически не проводились из-за переездов. Некоторые игроки получат дополнительную игровую практику за команду U-21 в матче против «Колоса» и соответствующую нагрузку.

Насколько серьезная травма у Александра Тимчика? Полное понимание получим после диагностики. Что касается усиления, работаем в этом направлении.