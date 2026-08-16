Сегодня киевское Динамо в матче третьего тура УПЛ на своем поле примет ковалевский Колос. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, этот поединок станет последним для Игоря Костюка на посту главного тренера бело-синих.

«Насколько я понимаю из кулуарных разговоров, независимо от результата сегодняшнего матча с Колосом, с большой долей вероятности он станет последним для специалиста на нынешней должности.

После этого у Динамо будет двухнедельная игровая пауза, которую как раз и собираются использовать для смены на тренерской скамейке. Именно для этого в Киев и прибыли владельцы клуба», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.