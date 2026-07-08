«Динамо» опубликовало заявку на матчи квалификации Лиги Европы
В целом в списке 34 футболиста
20 минут назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Тренерский штаб киевского Динамо накануне старта команды в квалификации Лиги Европы определился с заявкой на отборочные матчи еврокубков.
Заявка Динамо на квалификацию Лиги Европы 2026/27
Список A
- Вратари: Руслан Нещерет, Илья Ольховой.
- Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Тимчик, Алексей Гусев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Томаш Кендзера.
- Полузащитники: Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Навин Малиш, Шола Огундона, Николай Михайленко, Андрей Ярмоленко.
- Нападающие: Эдуардо Герреро, Пьер Мунгенге.
Список Б
- Вратарь: Вячеслав Суркис.
- Защитники: Денис Дикий, Максим Коробов, Тарас Михавко, Владислав Захарченко.
- Полузащитники: Павел Люсин, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко.
- Нападающие: Владислав Герич, Матвей Пономаренко.
9 июля в первом квалификационном раунде Лиги Европы команда сыграет с румынской Университатей Клуж.
В случае прохождения этого соперника киевляне во втором раунде квалификации встретятся с греческим ПАОКом. Если же Динамо уступит румынскому клубу, то во втором квалификационном раунде Лиги конференций его будет ожидать норвежский Бранн.
Поделиться