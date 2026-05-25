Сергей Разумовский

Киевское Динамо готовится к кадровым изменениям в межсезонье и определяется с будущим ряда игроков, которые находились в арендах или не входят в основные планы клуба.

По информации Telegram-канала «Динамо Киев Inside», столичный клуб планирует досрочно разорвать контракты с двумя легионерами — нападающим Эриком Рамиресом и полузащитником Джастином Лонвейком. Оба футболиста якобы могут предложить прекратить сотрудничество и получить статус свободных агентов уже с 30 июня.

В то же время «ТаТоТаке» опровергает информацию про Лонвейка. По данным источника, в Динамо наоборот ведется серьезная работа над возвращением нидерландского суринамца в команду. Отмечается, что главный тренер киевлян Игорь Костюк лично заинтересован в футболисте. В прошлом сезоне Лонвейк выступал за нидерландскую Фортуну Ситтард, где провел 17 матчей и забил 5 мячей.

Также Динамо планирует найти новый вариант аренды для полузащитника Решата Рамадани. Не исключено, что 22-летний македонец останется в своей нынешней команде — Шкендии, откуда и перешел в столичный клуб.

Турецкий Амедспор хочет еще на год продлить аренду защитника Александра Сироты. В то же время Максим Дячук и Антон Царенко должны покинуть польскую Лехию, которая вылетела в нижний дивизион. Оба футболиста пройдут сборы с Динамо, однако им уже ищут варианты продолжения карьеры в Экстраклассе. Что касается Дячука, не исключен даже полноценный выкуп.

Защитник Навин Малиш, по предварительной информации, должен без изменений доиграть 2026 год в луганской Зоре. В то же время «ТаТоТаке» добавляет, что ситуация с ним еще окончательно не решена, так как Зоря очень хочет сохранить игрока на следующий сезон.

Отдельная ситуация — с Владиславом Супрягой. По данным INSIDE UPL, нападающий в ближайшее время покинет Эпицентр и вернется в Динамо.

Во время итогового банкета главный тренер каменец-подольской команды Сергей Нагорняк поблагодарил форварда за работу и пожелал ему успехов. Стороны фактически попрощались. Основной вопрос теперь заключается в том, нужен ли Супряга киевскому клубу после возвращения.

Также ТаТоТаке сообщает, что в Динамо возвращается вингер Анхель Торрес. Несмотря на определенные «микропроблемы с поведением», его игра произвела впечатление на тренерский штаб, поэтому футболисту готовы дать шанс.

Вместо этого на летних сборах, скорее всего, не будет вингера Самба Диалло. Также не ожидается участия молодых футболистов — нападающего Владислава Герича и полузащитника Андрея Маткевича. Кроме того, из Зори на сборы Динамо может вернуться хавбек Роман Саленко.

