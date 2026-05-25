Сергей Разумовский

Полузащитник Динамо Александр Пихалёнок стал лучшим ассистентом сезона-2025/2026 в украинской Премьер-лиге.

Хавбек бело-синих завершил чемпионат с 11 результативными передачами. Это позволило ему обойти ближайшего конкурента в ассистентской гонке — вингера Кривбасса Глейкера Мендосу.

Как отмечает пресс-служба Динамо, особенно продуктивным для Пихалёнка стал начало весны 2026 года. В этот период хавбек отдавал голевые передачи в течение четырех туров подряд.

Чаще всего после передач Пихалёнка забивал Матвей Пономаренко — Александр ассистировал ему трижды, причём в трёх матчах подряд. Также по два гола после передач полузащитника забили Александр Караваев и Тарас Михавко.

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром сезона УПЛ также стал футболист Динамо. Нападающий Матвей Пономаренко выиграл гонку снайперов с 13 забитыми мячами.

Несмотря на это, Динамо завершило сезон лишь на четвертом месте в турнирной таблице. Таким образом, киевляне имели в составе и лучшего бомбардира, и лучшего ассистента чемпионата, но не смогли попасть в тройку призеров.